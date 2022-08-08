Ночью было 5 запусков ракет по Харьковщине: в результате одного из ударов погибла 72-летняя женщина

российские оккупанты в течение ночи на 8 августа активно обстреливали Харьковскую область. В общей сложности они выпустили не менее 5 ракет с С-300.

Летели смертоносные снаряды с территории россии . Часть из них сдетонировала раньше, чем прибыла в пункт назначения.

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Последствия ночного обстрела Харьковщины

Одна из ракет "приземлилась" в поселке Печенеги в Чугуевском районе. Разрушений претерпел частный жилой дом, 72-летняя жительница погибла . Заметим, что в течение суток россияне активно обстреливали район. Пожары возникали в домах, хозяйственных постройках и пристройках.

В течение суток россияне из артиллерии обстреливали Богодуховский, Изюмский, Харьковский, Чугуевский районы,

– рассказал председатель ОВА Олег Синегубов.

В Богодуховском районе враг уничтожил 28 гектаров пшеницы. Также под огонь попали разные хозяйства. Синегубов подчеркнул, что россияне занимаются умышленным уничтожением украинского урожая.

В Изюмском районе снаряды попали по открытым территориям. К сожалению, 72-летняя женщина получила ранения и ее отвезли в больницу.

Из-за вражеских обстрелов горели дачные дома кооператива и хозяйственные постройки в Харьковском районе. В Черкасских Тишках погибла 62-летняя женщина, а еще два человека – 84-летняя женщина и 62-летний мужчина – попали в больницу из-за ранений.

В ГСЧС Харьковской области добавили, что около 22:30 россияне обстреляли из артиллерии Харьков. В результате попадания боеприпасов повреждены здания предприятия. В одном из зданий произошел пожар на площади 180 квадратных метров. К счастью, спасатели оперативно потушили огонь.

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