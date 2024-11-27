Российская противовоздушная оборона не может сбивать все ракеты, часть точно прилетит. Это 24 Каналу рассказал бывший заместитель командующего Королевских ВВС Великобритании Грег Багвелл, подчеркнув, что ATACMS и Storm Shadow могут бить точечно в цель.

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Как ракеты ATACMS и Storm Shadow будут помогать уничтожать военные цели в России

Российские системы С-300 и С-400 не стопроцентно эффективны. Они даже не могут перехватить относительно медленные и уязвимые беспилотники, не говоря уже о западных ракетах.

ATACMS и Storm Shadow движутся быстрее, летят ниже, могут прокладывать маршрут по системам и имеют ряд мер, которые еще больше усложняют их сбивание.

Россия действительно может сбить несколько ракет, но большая часть прилетит куда нужно. Поскольку ATACMS и Storm Shadow имеют системы, которые могут проникать через метры бетона и земли и попасть в цель.

Западные ракеты отличаются высокой точностью. Они могут нанести удар на расстоянии одного – двух метров от цели. Уже есть примеры, как эффективно действуют ATACMS и Storm Shadow. Одна ракета летит через объект, следующая – через отверстие, которое сделала первая.

Также они могут пробивать защищенные цели. Если есть бункер, эти ракеты пройдут через железобетон на несколько метров и даже будут проникать через перекрытия зданий глубоко под землей,

– объяснил Грег Багвелл.

Итак, ATACMS и Storm Shadow могут уничтожить скрытые и защищенные объекты на российской территории. Они действительно эффективны для уничтожения точечных целей, которые, вероятно, защищают наиболее чувствительную информацию важных лиц в России.

Недавно Белый дом подтвердил использование Украиной ракет ATACMS для ударов по целям в Курской области России. А именно в ночь на 25 ноября ВСУ ударили по аэродрому тактической авиации "Курск-Восточный".