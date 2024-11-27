Російська протиповітряна оборона не може збивати усі ракети, частина точно прилетить. Це 24 Каналу розповів колишній заступник командувача Королівських ВПС Великобританії Грег Багвелл, наголосивши, що ATACMS та Storm Shadow можуть бити точково в ціль.

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Як ракети ATACMS та Storm Shadow допомагатимуть знищувати військові цілі в Росії

Російські системи С-300 та С-400 не стовідсотково ефективні. Вони навіть не можуть перехопити відносно повільні та вразливі безпілотники, не говорячи вже про західні ракети.

ATACMS та Storm Shadow рухаються швидше, летять нижче, можуть прокладати маршрут по системах та мають низку заходів, які ще більше ускладнюють їхнє збиття.

Росія дійсно може збити кілька ракет, але переважна частина прилетить куди потрібно. Оскільки ATACMS та Storm Shadow мають системи, які можуть проникати через метри бетону та землі й потрапити в ціль.

Західні ракети вирізняються високою точністю. Вони можуть завдати удару на відстані одного – двох метрів від цілі. Вже є приклади, як ефективно діють ATACMS та Storm Shadow. Одна ракета летить через об'єкт, наступна – через отвір, який зробила перша.

Також вони можуть пробивати захищені цілі. Якщо є бункер, ці ракети пройдуть через залізобетон на кілька метрів і навіть проникатимуть через перекриття будівель глибоко під землею,

– пояснив Грег Багвелл.

Отже, ATACMS та Storm Shadow можуть знищити приховані та захищені об'єкти на російській території. Вони справді ефективні для знищення точкових цілей, які, імовірно, захищають найбільш чутливу інформацію важливих осіб у Росії.

Нещодавно Білий дім підтвердив використання Україною ракет ATACMS для ударів по цілях у Курській області Росії. А саме в ніч на 25 листопада ЗСУ вдарили по аеродрому тактичної авіації "Курськ-Східний".