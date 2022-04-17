По Киеву никаких ударов утром не было, – в КГГА подтвердили работу ПВО

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник подтвердил, что в Киеве утром работала система противовоздушной обороны – никаких ударов российских снарядов утром по столице не было.

Поворозник сообщил, что в Киеве отлично сработала ПВО, что предотвратило несколько взрывов в городе и пригороде. Ни один снаряд не долетел до цели.

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Утром 17 апреля киевляне слышали взрывы – первый замглавы КГГА заверил, что опасность миновала, поскольку работали системы ПВО.

По городу после всех воздушных тревог ударов никаких не было. Были слышны взрывы – это работа противоракетной обороны, это я могу подтвердить,

– сказал он.

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