Поворозник повідомив, що у Києві відмінно спрацювала ППО, що запобігло кільком вибухам у місті та передмісті. Жоден снаряд не долетів до цілі.

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Вранці 17 квітня кияни чули вибухи – перший заступник голови КМДА запевнив, що небезпека минула, оскільки працювали системи ППО.

По місту після усіх повітряних тривог по місту ударів ніяких не було. Було чутно вибухи – це робота протиракетної оборони, це я можу підтвердити,

– сказав він.

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