Оккупанты снова били "Градами" по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровщины

россияне атаковали "Гарадами" и "Ураганами" два района Днепропетровщины. К счастью, обошлось без жертв. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

В Никополе в результате обстрела повреждены 11 многоэтажек, 13 частных домов и детский сад. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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россияне атаковали два района Днепропетровщины

На Никополь враг направил 30 реактивных снарядов по жилым кварталам. оккупанты не только повредили инфраструктуру, но и вывели из строя газопровод и линию электропередач. На месте работают аварийные бригады.

В Криворожском районе захватчики попали по Зеленодольской и Апостоловской общинам из "Ураганов". В других районах области ночью было спокойно.

Последствия вражеского обстрела Днепропетровщины / Фото Валентина Резниченко и Николая Лукашука

Враг ночью обстрелял и Харьков

В ночь на 13 августа россияне атаковали не только Днепропетровщину, но и Харьков. Они попали в центр Харькова, Немышлянскому и Слободскому районах. Мэр города Игорь Терехов показал фото последствий.

В результате обстрелов поврежден колледж, коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, обломками иссечено несколько троллейбусов.

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