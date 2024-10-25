Агенты ФСБ в рясах: будут судить клириков УПЦ МП, которые работали на Россию

СБУ продолжает разоблачать российских агентов. В частности, будут судить клириков, которые устраивали информационные диверсии против Украины.

Завершилось досудебное расследование в отношении участников преступной организации, которые проводили информационные диверсии против Украины по заказу российской спецслужбы. Среди фигурантов – глава столичного храма УПЦ (МП).

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Фигурантов задержали в марте

По материалам дела, клирик координировал трех сообщников – так называемых "политэкспертов". Они находились в Киеве и массово распространяли российские нарративы. В своих материалах они оправдывали войну России против Украины и подстрекали к межконфессиональной ненависти в нашем государстве.

СБУ провела задержание всех фигурантов дела еще в марте.

Сейчас обвинительные акты в отношении задержанных направлены в суд. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Правоохранители установили, что обвиняемые входили в состав одной из крупнейших агентурных сетей ФСБ, которая действовала в Украине с начала полномасштабной войны.

Продолжаются также и другие расследования

В отношении еще более 10 участников российских агентов продолжается специальное досудебное расследование, поскольку они скрываются за рубежом.

Установлено, что обвиняемый клирик лично курировал распространение антиукраинского контента через подконтрольные каналы в телеграмме и на ютубе.

Сразу после обнародования заказных материалов их мгновенно "подхватывали" центральные телеканалы и интернет-издания России, которые распространяли фейки о нашем государстве.

Так россияне пытались дискредитировать наше государство и подорвать доверие партнеров.