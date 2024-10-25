Агенты ФСБ в рясах: будут судить клириков УПЦ МП, которые работали на Россию
Источник:СБУ
СБУ продолжает разоблачать российских агентов. В частности, будут судить клириков, которые устраивали информационные диверсии против Украины.
Завершилось досудебное расследование в отношении участников преступной организации, которые проводили информационные диверсии против Украины по заказу российской спецслужбы. Среди фигурантов – глава столичного храма УПЦ (МП).
Смотрите также Помогал России в наступлении на Покровск: СБУ задержала агента оккупантов
Фигурантов задержали в марте
По материалам дела, клирик координировал трех сообщников – так называемых "политэкспертов". Они находились в Киеве и массово распространяли российские нарративы. В своих материалах они оправдывали войну России против Украины и подстрекали к межконфессиональной ненависти в нашем государстве.
СБУ провела задержание всех фигурантов дела еще в марте.
Сейчас обвинительные акты в отношении задержанных направлены в суд. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Правоохранители установили, что обвиняемые входили в состав одной из крупнейших агентурных сетей ФСБ, которая действовала в Украине с начала полномасштабной войны.
Продолжаются также и другие расследования
В отношении еще более 10 участников российских агентов продолжается специальное досудебное расследование, поскольку они скрываются за рубежом.
Установлено, что обвиняемый клирик лично курировал распространение антиукраинского контента через подконтрольные каналы в телеграмме и на ютубе.
Сразу после обнародования заказных материалов их мгновенно "подхватывали" центральные телеканалы и интернет-издания России, которые распространяли фейки о нашем государстве.
Так россияне пытались дискредитировать наше государство и подорвать доверие партнеров.