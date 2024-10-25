Завершилось досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, які проводили інформаційні диверсії проти України на замовлення російської спецслужби. Серед фігурантів – очільник столичного храму УПЦ (МП).
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Фігурантів затримали у березні
За матеріалами справи, клірик координував трьох спільників – так званих "політекспертів". Вони перебували у Києві та масово поширювали російські наративи. У своїх матеріалах вони виправдовували війну Росії проти України та підбурювали до міжконфесійної ненависті у нашій державі.
СБУ провела затримання всіх фігурантів справи ще у березні.
Наразі обвинувальні акти стосовно затриманих скеровано до суду. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Правоохоронці встановили, що обвинувачені входили до складу однієї з найбільших агентурних мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабної війни.
Тривають також і інші розслідування
Стосовно ще понад 10 учасників російських агентів триває спеціальне досудове розслідування, оскільки вони переховуються за кордоном.
Встановлено, що обвинувачений клірик особисто курував поширення антиукраїнського контенту через підконтрольні канали в телеграмі та на ютубі.
Одразу після оприлюднення замовних матеріалів їх миттєво "підхоплювали" центральні телеканали та інтернет-видання Росії, які поширювали фейки про нашу державу.
Так росіяни намагались дискредитувати нашу державу та підірвати довіру партнерів.