Не менее 18 попаданий: дроны СБУ атаковали военный лагерь оккупантов в Курской области
В Курской области СБУ атаковали дронами военный лагерь оккупантов возле аэродрома "Халино". Предварительно, зафиксировано по меньшей мере 18 "прилетов".
Источники 24 Канала в СБУ сообщили, что в ночь на 18 октября Служба безопасности организовала "хлопок" в полевом лагере россиян возле села Постоялые дворы.
Смотрите также В Севастополе прогремели взрывы: пропагандистские паблики пишут об атаке дронов
Что известно об атаке СБУ по лагерю у аэродрома "Халино"
Источники в СБУ подтверждают, что именно дроны СБУ атаковали полевой лагерь россиян у Постоялых дворов. Там, неподалеку от военного аэродрома "Халино", размещались до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.
Пока точное количество вражеских потерь уточняется, однако уже очевидно, что поражения были мощными – зафиксировано по меньшей мере 18 попаданий дронов по лагерю.Справка. Аэродром "Халино" расположен в 7 километрах от Курска. На нем базируется 14-й истребительный авиаполк 105-й смешанной авиационной дивизии России, оснащенный самолетами Су-30СМ.
Взрывы в Курской области: смотрите видео
Всю ночь россияне из окрестных сел обсуждали в соцсетях звуки взрывов. Однако российские власти традиционно отрапортовали, что ПВО якобы "сбило все беспилотники" и "потерь нет".
Отметим, что в ночь на 18 октября взрывы слышали над Белгородом и в районе временно оккупированной Евпатории.
Что известно о взрывах в Белгороде и Евпатории
- Ночью 18 октября местный губернатор Белгорода Вячеслав Гладков заявил, что в городе якобы были сбиты шесть беспилотников. По его словам, якобы разрушений и пострадавших нет.
- Кроме этого, очевидцы сообщили о взрыве в районе села Ромашкино, что недалеко от Евпатории. Предварительно там расположен комплекс российской ПВО. Также местные СМИ сообщили об атаке беспилотников на остров и утверждают, что дроны были сбиты в районе Севастополя и Евпатории.
- В минобороны России заявили, что российское ПВО якобы уничтожило 28 беспилотников над Белгородской и Курской областями, а также Черным морем. Однако очевидно, что, по меньшей мере, в Курской области российское ПВО "проспало" много целей.