Не менее 18 попаданий: дроны СБУ атаковали военный лагерь оккупантов в Курской области

В Курской области СБУ атаковали дронами военный лагерь оккупантов возле аэродрома "Халино". Предварительно, зафиксировано по меньшей мере 18 "прилетов".

Источники 24 Канала в СБУ сообщили, что в ночь на 18 октября Служба безопасности организовала "хлопок" в полевом лагере россиян возле села Постоялые дворы.

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Что известно об атаке СБУ по лагерю у аэродрома "Халино"

Источники в СБУ подтверждают, что именно дроны СБУ атаковали полевой лагерь россиян у Постоялых дворов. Там, неподалеку от военного аэродрома "Халино", размещались до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.

Пока точное количество вражеских потерь уточняется, однако уже очевидно, что поражения были мощными – зафиксировано по меньшей мере 18 попаданий дронов по лагерю.

Аэродром "Халино" расположен в 7 километрах от Курска. На нем базируется 14-й истребительный авиаполк 105-й смешанной авиационной дивизии России, оснащенный самолетами Су-30СМ.

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Всю ночь россияне из окрестных сел обсуждали в соцсетях звуки взрывов. Однако российские власти традиционно отрапортовали, что ПВО якобы "сбило все беспилотники" и "потерь нет".

Отметим, что в ночь на 18 октября взрывы слышали над Белгородом и в районе временно оккупированной Евпатории.

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