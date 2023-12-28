По меньшей мере, 4 взрыва слышали в оккупированном Севастополе

Крайне неспокойно оккупантам в Крыму. Так, поздно вечером 27 декабря в Севастополе прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

Об этом сразу начали писать российские СМИ. Так называемая местная "власть" также включилась в комментирование ситуации. Мол, работает ПВО и сбивает воздушные цели.

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Что известно о "хлопке" в Севастополе

О взрывах в Севастополе сообщает корреспондент "Крым. Реалии". По его словам, звуки доносились со стороны входа в главную бухту. Он отметил, что слышал по меньшей мере четыре взрыва.

Между тем, так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев поспешил всех успокаивать. Мол, так называемая ПВО якобы сбила один беспилотник. Говорит, будто сбили БПЛА над морем. Он также заверил, что не зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Но журналисты продолжают подчеркивать, что звуков взрывов прозвучало по меньшей мере 4. И это еще раз демонстрирует, что так называемая оккупационная "власть" продолжает врать.