По меньшей мере 5 взрывов прогремело в Шостке: россияне атакуют Сумскую область

Вечером субботы, 12 июля, Россия продолжает терроризировать украинцев. Около 22:10 взрывы прогремели в Шостке Сумской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспильне" и главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова. Воздушную тревогу там объявили в 21:44.

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Что известно о взрывах?

В 21:52 Воздушные силы ВСУ предупредили о БпЛА в северной части Сумщины с западным курсом.

О "Шахедах", которые двигались на Шостку, сообщали также мониторинговые каналы. Кроме того, около 22:07 они писали о КАБ или крылатой ракете курсом на город.

Около 22:00 враг нанес массированный удар БПЛА по гражданской инфраструктуре Шосткинской громады,

– сообщил впоследствии Григоров.

По состоянию на 22:59 известно о возгорании нежилых помещений, последствия еще уточняют.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Напомним, вечером 12 июля враг запустил на Украину ударные БпЛА. В частности, около 19:26 ПВО успешно отработала в Луцке.