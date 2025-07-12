Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Суспільне" та моніторингові канали. Повітряну тривогу там оголосили о 21:44.

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Що відомо про вибухи?

О 21:52 Повітряні сили ЗСУ попередили про БпЛА в північній частині Сумщини з західним курсом.

Про "Шахеди", що рухалися на Шостку, повідомляли також монітори. Окрім того, близько 22:07 вони писали про КАБ або крилату ракету курсом на місто.

Наслідки атаки уточнюють,

– йдеться в повідомленні "Суспільного".

За попередніми даними моніторів, Шостка зазнала масованого безпілотного удару.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, ввечері 12 липня ворог запустив на Україну ударні БпЛА. Зокрема, близько 19:26 ППО успішно відпрацювала в Луцьку.