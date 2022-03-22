По меньшей мере 50 тысяч IТ-специалистов выехали из РФ, а вторая волна должна быть еще больше

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Россию массово покидают сотрудники ІТ. Сейчас эта цифра составляет от 50 до 70 тысяч рабочих.

Такие данные Ермак приводит по информации ассоциации электронных коммуникаций оккупантов. Прогнозируют, что это еще не конец, и цифра будет расти.

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Эти люди, как маркер, свидетельствующий о предстоящей деградации и откате России. Ибо интеллектуальные и креативные люди не видят своего будущего в диктатуре, которая не дает им развиваться.

– сказал Ермак.

Есть предположение, что во время второго этапа эмиграции российских айтишников уедет от 70 до 100 тысяч человек.

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