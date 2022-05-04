По меньшей мере 631 ракету запустили из Беларуси по Украине: хронология бомбардировки от журналистов

С начала полномасштабного вторжения России с территории Беларуси по Украине запустили не менее чем 631 ракету. Первый "прилет" был зафиксирован 24 февраля в 06:29.

По данным журналистов, к началу марта запусков ракет с территории Беларуси было не так уж много. Словно россияне следили за реакцией других стран на то, что Украину бомбят с белорусских территорий.

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В материале "Белорусские Гаюн" говорится, что в дальнейшем ракеты запускали, когда наступала темнота или в облачную погоду. Враг пытался скрыть:

траекторию полета ракет;

разновидность ракет.

Первый пик – 9 марта

Первый пик запуска ракет – 9 марта. Тогда с территории Беларуси их запустили не менее 35. К апрелю количество ракетных ударов систематически росло. Самый масштабный пик – 1 апреля.

В тот день ракеты запускали в прямом смысле каждые 10 минут, всего не менее 56 боеголовок,

– говорится в сообщении.

Это происходит при поддержке Александра Лукашенко – самопровозглашенного президента Беларуси. В материале "Белорусский Гаюн" напомнили, что он – такой же преступник, как Владимир Путин. Всех диктаторов, поддерживающих уничтожение мирного населения, должны судить.

Запуск ракет – продолжается

Ракеты с территории Белоруссии продолжают запускать. На момент написания материала "Беларускі Гаюн" в последний раз это было 3 мая в 11:35.

Хронология бомбардировки от журналистов: смотрите видео

Заявление Тихановской

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обсудила ситуацию в Беларуси во время встреч с представителями Госдепартамента США и членами Конгресса. Политик не призвала ввести против Беларуси санкции, идентичные тем ограничениям, которые вводятся против России.

По словам Тихановской, санкции против Беларуси должны быть иными по структуре. Существенные ограничения должны быть направлены против государственных банков и предприятий Беларуси. Лидер белорусской оппозиции также предоставила доказательства, что Лукашенко уже участвует в войне против Украины. В частности, говорится о "массивных доказательствах" того, что ракеты запускаются с территории Беларуси.

Тихановская отметила, что мировая война уже началась. Идет борьба между демократией и автократией.

Лидер белорусской оппозиции подчеркнула: Лукашенко виновен в преступлениях против Украины так же, как и глава Кремля.

Обратите внимание – внезапно начали проверку сил реагирования Беларуси: смотрите видео