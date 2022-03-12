По методичке 2014 года, – Кулеба о "референдуме" за "народную республику" в Херсоне

Россия отчаянно пытается "оживить" сценарий захвата 2014 года. Только на этот раз с Херсоном – планируют фейковый "референдум" за "народную херсонскую республику".

Об этом у себя в твиттере написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Внимание Никто Херсон не бросил, – СНБО опровергает очередной фейк, который распространяет роспропаганда

По методичке 2014 года, РФ отчаянно пытается провести бутафорский "референдум" за "народную республику" в Херсоне,

– отметил Кулеба.

Политик подчеркнул, что поддержка среди людей нулевая, поэтому это полная фикция, а против России должны быть введены жесткие санкции в случае воплощения этих планов. Херсон есть и всегда будет Украиной.

Как оккупанты пытаются воплотить сценарий

Российские пропагандисты с помощью своих агентов в Херсоне распространяют выгодную для России неправду. Оккупант пытается дискредитировать действия украинской власти.

Город находится в оккупации с 1 марта. Однако, местное население продолжает выходить на митинги и выгоняет российских захватчиков.

К теме – Херсон – это Украина, мы не хотим жить в другом государстве, – мэр Херсона: видео

Украина никогда не оставит в беде херсонцев. Сейчас украинская армия не может начинать бои в городе, ведь тогда будут жертвы среди гражданских.

Текст сообщения Дмитрия Кулебы

По методичке 2014 года, РФ отчаянно пытается провести бутафорский "референдум" за "народную республику" в Херсоне. Поддержка среди людей нулевая, поэтому это полная фикция. Против РФ должны быть введены жесткие санкции в случае воплощения этих планов. Херсон есть и всегда будет Украиной.