По мотивам Толкина: в ВСУ провели параллели между российскими военными и орками
Источник:Группировка войск "Юг"
В ВСУ провели параллели между российскими военными и орками – злыми фэнтезийными героями, особенно известными они стали после выхода произведений легендарного Джона Толкина.
Группа войск "Юг" отметила: в последнее время россияне жалуются, что их военных называют орками. Поэтому в ВСУ решили выяснить, действительно ли у россиян и фэнтезийных чудовищ общие черты.
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Кто такие канонические орки
Толкин в своих произведениях предполагает, что когда-то орки были эльфами. Однако впоследствии их пленил и уродовал Моргот. Орки стали его слугами.
Автор изображал орков некрасивыми и жестокими. Они пытали пленных ради забавы и надругались над телами врагов.
Так чем, скажите, современные российские оккупанты, пришедшие на украинскую землю отличаются от орков? Российские войска беспощадно издеваются над гражданским населением, насилуют женщин и маленьких детей, мародерствуют на захваченных территориях,
– отметили в ВСУ.
Россияне – настоящие орки
Группа войск "Юг" напомнила, что перехваченные разговоры подтверждают надругательство и пытки над пленными. Россияне отрезают им пальцы и кисти, вырывают зубы, разбивают коленные чашечки, сжигают заживо. Не всегда эти пытки совершают, чтобы получить нужную информацию. Обычно россияне просто хотят насладиться страданиями.
"Людьми российских оккупантов назвать невозможно, они – настоящие орки, безжалостные и мерзкие, таким не место на земле. Уничтожим орков и сохраним мир от бесчеловечного обращения", – подытожили в ВСУ.
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