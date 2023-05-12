По нему стреляли свои же россияне: командир роты 92 ОМБр рассказал, как оккупант сдался в плен

Накануне украинским бойцам удалось взять в плен оккупанта. Это полезно как для обмена, так и для получения развединформации о ситуации во вражеских войсках.

Интересно, что сами россияне пытались обстреливать своего вояку, что является нормальной практикой для вражеской армии. О деталях 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко, подразделение которого выполняло задание.

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Как удалось взять в плен оккупанта

По словам Федоренко, сначала было нанесено существенное поражение группе, в которой находился этот оккупант. Он отбился от нее, понимая, что его ждет верная смерть. После этого он понял, что за ним наблюдают с коптера, и демонстративно отбросил оружие, поднял руки вверх и показал жестами, что собирается сдаться. Затем было принято решение написать записку, чтобы дать ему алгоритм действий.

Другая группа оккупантов, которая находилась несколько дальше, вела по нему прицельный огонь, чтобы не сдался в плен. Но россияне находились под огневым контролем Сил обороны, так что попасть не удалось.

Для российского оккупационного войска абсолютно нормальная практика достреливать своих раненых и выставлять заградительные отряды, не позволяющие отступать. Ничего нового не произошло. Как долго общество России будет терпеть отношение хуже, чем к скоту? На мой взгляд, это вопрос времени,

– утверждает боец.

Несмотря на пропаганду, отмечает Федоренко, российские захватчики понимают, что Украина соблюдает международные конвенции по содержанию военнопленных. Стоит посмотреть, в каком состоянии домой возвращаются российские солдаты, а в каком украинские защитники.

"Они и хотели бы сдаваться в плен более интенсивно, но из-за того, что работают специальные группы, и у них есть четкая директива расстреливать всех, кто отбился, им не удается делать это массово. Но опять-таки вопрос времени", – подытожил командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко.

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