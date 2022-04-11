По подсчету 100% голосов Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре выборов президента Франции
11 апреля 2022 , 08:03Читати новину українською
Источник:Le Figaro
Во Франции уже посчитали 100% голосов избирателей. 10 апреля там прошел первый тур выборов президента страны.
Там уже подсчитали 100% голосов. По их итогам во втором туре за кресло президента сразятся Эммануэль Макрон и Мари Ле Пен.
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Макрон получил больше голосов
Второй тур должен состояться 24 апреля. В первом Макрон одержал победу. Он набрал более 27,6% голосов избирателей. В то же время Мари Ле Пен – более 23,41%.
Председатель партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон замыкает тройку лидеров, набрав 21,95% голосов. Другие кандидаты имеют на своем счету менее 7,05%.
Всего в выборах участвовали 12 кандидатов.
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