По подсчету 100% голосов Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре выборов президента Франции

Во Франции уже посчитали 100% голосов избирателей. 10 апреля там прошел первый тур выборов президента страны.

Там уже подсчитали 100% голосов. По их итогам во втором туре за кресло президента сразятся Эммануэль Макрон и Мари Ле Пен.

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Макрон получил больше голосов

Второй тур должен состояться 24 апреля. В первом Макрон одержал победу. Он набрал более 27,6% голосов избирателей. В то же время Мари Ле Пен – более 23,41%.

Председатель партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон замыкает тройку лидеров, набрав 21,95% голосов. Другие кандидаты имеют на своем счету менее 7,05%.

Всего в выборах участвовали 12 кандидатов.

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