Там вже підрахували 100% голосів. За їхніми підсумками у другому турі за крісло президента змагатимуться Еммануель Макрон та Марі Ле Пен.
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Макрон отримав більше голосів
Другий тур має відбутися 24 квітня. У першому ж Макрон здобув перемогу. Він набрав понад 27,6% голосів виборців. Водночас Марі Ле Пен – понад 23,41%.
Голова партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон замикає трійку лідерів, набравши 21,95% голосів. Інші кандидати мають на своєму рахунку менше 7,05%.
Всього у виборах брали участь 12 кандидатів.
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