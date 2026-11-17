Во вторник, 17 ноября, министр обороны Евгений Хмара прибыл на свое первое заседание в формате "Рамштайн". Комментируя атаку на Керченский мост, чиновник подчеркнул намерение продолжать дальнобойные удары по логистике противника.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Что сказал Хмара?

Украинский чиновник пообщался с журналистами непосредственно перед открытием встречи международных партнеров. Свой настрой на предстоящие переговоры он лаконично охарактеризовал словом "боевой".

"Мы только начинаем",

– кратко ответил Евгений Хмара на вопрос о поражении Крымского моста и дальнейших действиях Сил обороны.

В ходе встречи украинская сторона сосредоточится на получении дополнительных ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны и обеспечении боевой авиации боеприпасами. Кроме того, на обсуждение вынесено финансирование для наращивания производства беспилотников и развитие совместных оборонных предприятий с партнерами.

Киев также планирует усиливать дальнобойное давление на военную инфраструктуру противника. Соответствующие операции уже проводятся, а результаты предыдущих ударов позволили согласовать следующие шаги.

Напомним, что Владимир Зеленский утвердил новые дальнобойные операции и назвал приоритеты Украины на "Рамштайне". Президент подчеркнул успешное выполнение плана санкционных дипломатических ударов и утверждение новых целей.