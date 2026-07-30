Предварительно, Россия ударила по Радушному северокорейской баллистической ракетой, – Зеленский

По Радушному в Днепропетровской области россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи. Об этом свидетельствуют предварительные данные.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 30 июля.

Что сказал Зеленский об ударе по Радушному в Днепропетровской области?

Владимир Зеленский подчеркнул, что, конечно, будут проведены экспертизы, чтобы установить, каким оружием россияне атаковали Радушное в Днепропетровской области.

Все будет проверяться, но на данный момент речь идет о северокорейской баллистике,

– сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что союз Москвы с режимом в Северной Корее был заключен ради ракет, ради северокорейского контингента в Европе, на границах Украины, ради убийства украинских детей.

Ранее о том, что россияне впервые за долгое время могли нанести удар по Украине северокорейской ракетой, сообщал и начальник управления по связям командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Предположительно, речь идет о ракете типа KN-23.

В Радушном вражеское оружие попало в частный дом, где проживала многодетная семья. Официально подтверждена гибель шести человек, среди них трое детей. Еще пятеро человек числятся пропавшими без вести.

Также ранения получили 10 человек. Из-за характера разрушений личности части жертв устанавливают с помощью генетической экспертизы.