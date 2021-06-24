Как и раньше, ему никто не верит, – Скорина о статье Путина

Президент России Владимир Путин опубликовал в немецком издании Die Zeit свою статью. В ней говорится об отношениях Москвы со странами Запада после Второй мировой войны, и в частности об Украине.

Пропагандисты после этого материала пребывают в экстазе. Такое мнение в видеоблоге "Антифейк" высказал Егор Скорина.

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По его словам, писатели-фантасты "закрывают лицо рукой" из-за сухости написания текста.

Путин 7 лет говорит одно и то же, но в это по-прежнему никто не верит,

– подчеркнул Скорина.

Он отметил, что в статье говорится о так называемой "антиконституционном вооруженном перевороте в Украине", "организации переворота Соединенными Штатами Америки", "расколе в самой Украине".

Что известно о статье Путина

Статью Путина с названием "Быть открытыми, несмотря на прошлое" опубликовали на сайтах Die Zeit и Кремля.

Она появилась в немецком издании в годовщину начала "Великой Отечественной войны".

В материале президент России в частности упомянул и об Украине. Он назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом, который организовали США", который Европа якобы поддержала.

В офисе Президента отреагировали на публикацию. У Владимира Зеленского заявили, что Москва не сможет навязать миру свою пропаганду.

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