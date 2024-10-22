По приглашению в НАТО есть консенсус большинства членов и сдержанная позиция нескольких, – Зеленский

Владимир Зеленский недавно представил План победы партнерам Украины. Он рассказал, как они реагируют на пункт о приглашении в НАТО.

Одним из основных пунктов Плана победы является то, что Украина должна получить приглашение в НАТО. Президент очертил реакцию партнеров на это, передает 24 Канал.

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Кто поддерживает это решение

Зеленский отметил, что большинство стран Альянса поддерживают первый пункт "Алана победы" – приглашение Украины в НАТО до завершения войны.

Мы видим уверенность во Франции. Мы понимаем, что нас будут поддерживать британцы и итальянцы. Относительно реакции Германии, по нашему мнению, ее поддержка зависит от Соединенных Штатов,

– сказал президент.

В то же время он считает, что у Германии и США есть консолидация относительно такого решения, и это будет иметь влияние на Венгрию и Словакию

Кроме этого, украинский лидер также высказался относительно позиции США. Он считает, что там отнесутся к этому "позитивнее", когда пройдут президентские выборы в ноябре.

Он также ответил на вопрос, звучат ли предложения о членстве Украины в НАТО "в обмен" на отказ от оккупированных территорий. Президент ответил, что об этом не идет речь на уровне лидеров, впрочем "подобные вбросы – неслучайны".