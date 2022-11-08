По примеру Мариуполя и Попасной: обозреватель оценил умение россиян вести уличные бои

Предполагают, что россияне готовятся к уличным боям в Херсоне. Однако навыки оккупантов являются довольно спорными.

Дело в том, что российским военным будет крайне тяжело без поддержки артиллерии. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Ранее Хлань допускает, что россияне готовят большую ловушку для ВСУ, но не в Херсоне.

В уличных боях оккупанты никакие

По словам Коваленко, тактика уличного боя для россиян – это достаточно токсичная смесь опыта советской армии 80-х годов, которая имела нововведения после Афганской войны, а также опыт российского спецназа во время контртеррористических операций против террористов, захватывающих заложников.

Одно с другим в современной войне не очень смешивается. Поэтому в Мариуполе, Попасной и Северодонецке мы увидели, что в городских боях они вообще никакие, если нет поддержки артиллерии. Сперва она полностью уничтожает жилищный квартал, потом они заходят и начинают там работать. До того их просто шинкуют. Это в наступлении,

– замечает обозреватель.

Что касается обороны, добавляет Коваленко, если оккупанты будут переодеваться в гражданских, речь идет об отсутствии тяжелой техники и поддержке артиллерии. Фактически они смогут там находиться исключительно как диверсанты.

Небольшие диверсионные группы смогут сопротивляться Вооруженным Силам Украины. С другой стороны, если начнется зачистка Херсона – их уничтожат через 2 – 7 дней. Вот и вся эта ловушка,

– уверяет Александр Коваленко.

Оккупанты возводят фортификационные сооружения

Как утверждает военно-политический обозреватель, во время контрнаступательных действий россияне не будут легко сдавать правобережную часть Херсона.

"Сейчас они возводят оборону по линии Берислав – Высокое, чтобы перерезать одновременно несколько путей к Бериславу – Казацкому, а именно из Дудчан через Милово на Берислав, из Давидов – Броду на Борислав и, если будет освобождена Снигиревка, еще там перерезать три пути", – объяснил Коваленко.

Так или иначе они будут вести оборону и пытаться тормозить наше контрнаступление. Поэтому любые фортификационные сооружения будут выполнять такую роль.

ВСУ в Херсоне россияне легко не запустят. Но если там останутся эти диверсионные группы, когда наша армия войдет в город, они – самоубийцы,

– убежден военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

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