По результатам переговоров в Стамбуле Украина улучшила все свои позиции, – Арестович

Украина и Россия провели в Стамбуле мирные переговоры по прекращению войны в нашей стране. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович уверяет, что Украина улучшила свои позиции в переговорах с оккупантами.

Арестович: После этого соглашения мы стали нейтральным государством, но с гарантиями

Алексей Арестович в эфире платформы FREEДОМ выразил убеждение, что украинская делегация улучшила свои позиции по всем направлениям.

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По результатам промежуточного соглашения в Стамбуле, которое еще должно быть утверждено, ведь не является конечным, Украина улучшила все свои позиции по переговорным линиям,

– сказал советник глав ОП.

Арестович объяснил свое высказывание тем, как изменился вероятный статус Украины.

"Позавчера мы были нейтральным государством без гарантий. После этого промежуточного соглашения мы, похоже, стали нейтральным государством, но с гарантиями", – сказал он.

Советник руководителя ОП заявил, что украинская переговорная группа делает свою работу очень хорошо. В подтверждение этому, по словам Арестовича, может свидетельствовать о том, что в информационном пространстве России заявляют об "измене".

Украина и Россия провели переговоры: коротко

Украинская и российская делегации провели 29 марта переговоры в Турции. Украинская сторона высказала свои предложения России.

Официально предложения Украины не были опубликованы, но по данным СМИ говорится, что:

армия РФ должна выйти на грани 23 февраля 2022 года (до начала полномасштабного вторжения);

ряд государств мира, в том числе Россия, предоставляют Украине гарантии безопасности;

гарантии безопасности не распространяются на Крым и ОРДЛО;

Украина отказывается от курса НАТО;

гаранты безопасности обязуются содействовать вступлению Украины в ЕС;

Украина и Россия в течение 15 лет ведут переговоры по статусу Крыма.

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