По роддому в Мариуполе Россия била специально, – Арестович

Российские оккупанты разрушили роддом в Мариуполе. Оккупанты прибегают к таким действиям из-за невозможности победить Вооруженные силы Украины.

Об этом сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что россияне проигрывают всем на поле боя.

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"Это террор гражданского населения. Это то, что они способны сейчас делать. На поле боя воевать с вооруженными силами у них не очень выходит. Начались невыборочные удары по гражданским кварталам. Вчера по роддоме в Мариуполе они били специально. Считали, что там националисты сидят", – сказал Арестович.

По словам Арестовича, этот удар по роддому поставил символическую точку первого этапа кампании.

Оккупанты атаковали роддом

В результате бомбардировки роддома в Мариуполе есть жертвы. Там погибли три человека. Среди них был ребенок. Кроме этого, пострадали 17 человек – пациенты и врачи.

Россияне заранее знали, куда будут сбрасывать бомбы. Они обсудили это за 4 часа до начала атаки. Рашисты разрушили роддом, больницу, детское отделение и терапию.

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