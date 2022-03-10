По роддому в Мариуполе Россия била специально, – Арестович
Источник:"Рада"
Российские оккупанты разрушили роддом в Мариуполе. Оккупанты прибегают к таким действиям из-за невозможности победить Вооруженные силы Украины.
Об этом сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что россияне проигрывают всем на поле боя.
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"Это террор гражданского населения. Это то, что они способны сейчас делать. На поле боя воевать с вооруженными силами у них не очень выходит. Начались невыборочные удары по гражданским кварталам. Вчера по роддоме в Мариуполе они били специально. Считали, что там националисты сидят", – сказал Арестович.
По словам Арестовича, этот удар по роддому поставил символическую точку первого этапа кампании.
Оккупанты атаковали роддом
В результате бомбардировки роддома в Мариуполе есть жертвы. Там погибли три человека. Среди них был ребенок. Кроме этого, пострадали 17 человек – пациенты и врачи.
Россияне заранее знали, куда будут сбрасывать бомбы. Они обсудили это за 4 часа до начала атаки. Рашисты разрушили роддом, больницу, детское отделение и терапию.
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