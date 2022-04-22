По счастливому стечению обстоятельств девушка смогла эвакуировать своего дедушку из Мариуполя

Начальник отдела внешних и внутренних коммуникаций Укрзализныци Анастасия Золотарева сообщила, что по счастливым обстоятельствам и своевременно переданному номеру телефона ей удалось эвакуировать из Мариуполя своего дедушку.

Он оказался среди тех 76 мариупольцев, которых удалось вытащить из левого берега окруженного Мариуполя. Девушка поблагодарила Ирину Верещук, Офис Президента и сотни людей, которые вовлечены в процесс эвакуации.

К теме Впервые за время блокады: 79 мариупольцев автобусами доехали из Мариуполя в Запорожье

Анастасия обнародовала фото, где она обнимает улыбающегося дедушку. Как она рассказала в комментариях, услышав об эвакуации он сказал лаконичное "я сваливаю".

Я даже не могу представить, каких усилий это стоило каждому, но эти 76 спасенных жизней – да, возможно, немного, учитывая общее количество людей, нуждающихся в эвакуации, но очень много для их родственников, которые не слышали родные голоса полтора месяца,

– написала девушка.

Бабушка умерла под завалами, в городе еще остались родители

Анастасия Золотарева также рассказала, что бабушка, которая ее вырастила, осталась в Мариуполе навсегда. В подвал, где она пряталась со своими соседями, попал вражеский снаряд – все они погибли под завалами. Тело бабушки не удалось достать.

Она всегда говорила мне: "если я умру, не надо приезжать на похороны. Хочу, чтобы ты запомнила меня живой". И случилось именно так, как она хотела – я не приехала. И это отдельно будет болеть мне до тех пор, пока город не освободят от российской гнили и бабушка не будет похоронена по-человечески,

– призналась Золотарева.

Также она рассказала, что ее мать с мужем продолжают оставаться в городе. Из-за отсутствия каких-либо документов, которые сгорели при пожаре, они побоялись попытаться сесть в автобусы, считая, что их могут вывезти не в ту сторону и там оставить.

Надеюсь, что эвакуационный процесс не остановится и в ближайшее время у меня будет возможность обнять еще одного родного мне человека,

– добавила она.

Также она верит, что ее родной Мариуполь освободят от российских оккупантов и отстроят.

И хотя обе наши квартиры в городе разрушены до основания, верю, что мой родной Мариуполь будет отстроен. Отстроено – а в фундамент каждого дома мы закладываем нашу ненависть ко всему российскому в одном углу и необъятную любовь ко всему украинскому – в другом. И будет снова самая красивая весна в стальном городе на Азовском море,

– написала Анастасия.

К теме – Зеленский рассказал о деблокаде Мариуполя: смотрите видео