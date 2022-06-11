Таким образом, в Украине впервые подтвердили присутствие арабских наемников. Это произошло возле села Чкалово, рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Кстати ВСУ уничтожили 2 генерала России на Херсонщине, один отвечал за "референдум", – Арестович

Ликвидировали, вероятно, сирийцев

Арестович отметил, что артиллеристы ВСУ уничтожили около 200 вражеских солдат, это были арабские наемники. Скорее всего – сирийцы.

Точное попадание украинской артиллерии. Более 200 убитых, по самым скромным оценкам. Экспресс-тур в Украину завершился,

– рассказал Арестович.

Советник добавил и о других успехах артиллеристов. Например, в селах Дмитровка и Чаривне, тоже на Херсонщине, украинские защитники попали в 2 склада вражеских боеприпасов. Еще один склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами накрыли в Бериславском районе.

Обратите внимание! Из-за значительных потерь Россия начала нанимать арабских боевиков еще в марте. В частности, кафиры вербовали наемников из Сирии и Ливии. У них нет особого желания воевать против Украины, но их мотивация – деньги. СМИ писали, что арабским наемникам обещали платить от 300 до 600 долларов в месяц.

Какая ситуация в Херсонской области

Украинским военным удалось продвинуться в регионе. В частности, 9 июня Арестович рассказывал, что под Херсоном ВСУ пошли в контрнаступление и "похоронили" российскую БТГр. У кафиров не хватает войск, поэтому они опрокидывают их из Запорожского направления.

За сутки 9 июня украинская авиация нанесла удар по позициям российских войск сразу в 5 населенных пунктах Херсона.

Из-за успехов ВСУ кафиры спешат провести так называемый "референдум" в области. Глава миссии США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Кремль ждет момента , чтобы "присоединить" Херсонскую область к России.

В разведке сообщили, что кафиры минуют Херсонщину боеприпасами из прошлого века. Россия продолжает блокировать эвакуацию жителей Херсонской и Запорожской областей. Врут, мол, люди не хотят уезжать. На самом деле, их просто не выпускают.

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