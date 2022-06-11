Таким чином в Україні вперше підтвердили присутність арабських найманців. Це сталось біля села Чкалове, розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

До речі ЗСУ знищили 2 генералів Росії на Херсонщині, один відповідав за "референдум", – Арестович

Ліквідували, ймовірно, сирійців

Арестович зазначив, що артилеристи ЗСУ знищили близько 200 ворожих солдат, це були арабські найманці. Найімовірніше – сирійці.

Точне влучання української артилерії. Понад 200 вбитих, за найскромнішими оцінками. Експрес-тур до України завершився,

– розповів Арестович.

Радник додав і про інші успіхи артилеристів. Наприклад, у селах Дмитрівка та Чарівне, що теж на Херсонщині, українські захисники влучили у 2 склади ворожих боєприпасів. Ще один склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами накрили у Бериславському районі.

Зверніть увагу! Через значні втрати Росія почала наймати арабських бойовиків ще у березні. Зокрема, окупанти вербували найманців із Сирії та Лівії. Вони не мають особливого бажання воювати проти України, але їхня мотивація – гроші. ЗМІ писали, що арабським найманцям обіцяли платити від 300 до 600 доларів на місяць.

Яка ситуація на Херсонщині

Українським військовим вдалось просунутись в регіоні. Зокрема, 9 червня Арестович розповідав, що під Херсоном ЗСУ пішли у контрнаступ і "поховали" російську БТГр. В окупантів не вистачає військ, тому вони перекидають їх із Запорізького напрямку.

За добу 9 червня українська авіація завдала удару по позиціях російських військ одразу в 5 населених пунктах Херсонщини.

Через успіхи ЗСУ окупанти спішать провести так званий "референдум" в області. Голова місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що Кремль чекає моменту, аби "приєднати" Херсонську область до Росії.

У розвідці повідомили, що окупанти мінують Херсонщину боєприпасами з минулого століття. Також Росія продовжує блокувати евакуацію жителів Херсонської і Запорізької областей. Брешуть, мовляв, люди не хочуть виїжджати. Насправді їх просто не випускають.

Дивіться більше – Арестович розповів, що в Україні загинули ще 2 путінських генерали: