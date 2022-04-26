По сравнению с прошлым годом количество конфликтов на Пасху уменьшилось, – Енин

Евгений Енин заявил, что тот уровень конфликтов, который имел место на нынешние Пасхальные праздники, значительно ниже, чем за аналогичный период в 2021 году.

Заместитель министра внутренних дел отметил, что было зафиксировано буквально несколько межконфессиональных конфликтов. Об этом он сообщил 25 апреля в эфире всеукраинского телемарафона "UAвместе".

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Чиновник указал, что по факту вышеупомянутых правонарушений сотрудники полиции внесли сведения о хулиганстве и оформили административные протоколы о совершении мелкого хулиганства.

Хотел бы поблагодарить прежде всего наших правоохранителей, 13,5 тысячи которых обеспечивали порядок, мир и безопасность вблизи православных храмов на территории Украины. Благодаря эффективной работе правоохранителей и высокому уровню сознания наших граждан, независимо от конфессий, мы обошлись почти без проблем и приключений,

– сказал Евгений Енин.

Заместитель главы МВД также добавил, что богослужение происходило примерно в 13,6 тысячи храмов.

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