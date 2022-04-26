Заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що було зафіксовано буквально кілька міжконфесійних конфліктів. Про це він повідомив 25 квітня в ефірі всеукраїнського телемарафону "UAразом".

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Посадовець вказав, що за фактом вищезгаданих правопорушень співробітники поліції внесли відомості про хуліганство та оформили адміністративні протоколи про вчинення дрібного хуліганства.

Хотів би подякувати насамперед нашим правоохоронцям, 13,5 тисячі яких забезпечували порядок, мир і безпеку поблизу православних храмів на території України. Завдяки ефективній роботі правоохоронців і високому рівню свідомості наших громадян, незалежно від конфесій ми обійшлися майже без проблем і пригод,

– сказав Євгеній Єнін.

Заступник глави МВС також додав, що богослужіння відбувалося у приблизно 13,6 тисячі храмів.

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