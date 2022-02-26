По Сумам ведут обстрел "Градами"

Сумы находятся под обстрелом российских войск. По породу оккупанты стреляют из реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом сообщила советник главы Сумской военной администрации Алена Бояринова. Обстрел ведут со стороны Косовщины.

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На Сумщине – ожесточенные бои

Отметим, что бои за Сумы продолжаются уже несколько дней. Также оккупанты пытаются занять другие города региона. Одни из самых ожесточенных боев – за Ахтырку. Здесь в больницах уже находятся 300 человек, они нуждаются в помощи. Также россияне в плену 18 сотрудников Сумской таможни.

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