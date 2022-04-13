По сути, Харькова уже нет, – харьковчанин о разрушительных последствиях войны в его городе

Житель Харькова Юрий рассказал, что по-сути Харькова уже нет. Ведь атаки врага уничтожили большинство сооружений города.

Мужчина рассказал, что Харьков – это полуторамиллионный город. К сожалению, его атакуют с начала войны.

Заметьте Бои под Изюмом и частичное блокирование Харькова: ситуация на Слобожанском направлении

Харькова фактически нет

Местный житель рассказал, что, по сути, этого города нет. Хотя раньше и было много учреждений образования, парков, скверов.

Полуторамиллионный город превращается в руину. Причем это все происходит с первого дня войны, с 24 февраля,

– рассказал мужчина.

Добавил, что бомбардировки продолжаются до сих пор. Мужчина говорит, что задача была на этой войне сделать все быстро, однако так не получилось. Поэтому, наверное, просто началось тотальное уничтожение города, мирных жителей и их домов.

К сожалению, в Харькове разрушено более 1000 домов.

"За последние 10 лет Харьков стал лучше Киева. Город строился. За пол года до войны открылся новый зоопарк. Это был город, в котором приятно жить и отдыхать. Сейчас этого города нет, нет этих зданий", – вспомнил мужчина.

Говорит, что он там перед войной продавал людям квартиры и люди жили, мечтали.

Харьковчанин рассказал о реалиях войны / Скриншот с видео

Россияне хотят стереть город с лица земли

Задача наверняка, – стереть город с лица земли. То, что было во время Второй мировой, то же происходит в Харькове, Мариуполе, Изюме,

– рассказал мужчина.

Добавляет, что многоэтажки отстроить можно, но нельзя исторические сооружения.

Также Юрий опроверг фейки российской пропаганды, что якобы бомбят только оборонные объекты.

"Как можно бомбить только оборонные объекты, если снесли, по-сути, две трети Харькова. Причем пострадали спальные районы на окраине", – пояснил мужчина.

Юрий опровергает фейк, что якобы Харьков обстреливает украинская армия.

"Как можно стрелять? У нас нет ни бандитов, ни бандеровцев. У нас нормальные адекватные люди, нормальные Вооруженные Силы", – вспомнил Юрий.

В конце добавил, что эти данные, что будто мы сами себя обстреливаем – это полный нонсенс и бред. Зато когда такие случаи были в России.

Смотрите также – россияне засыпали минами один из спальных районов Харькова: видео