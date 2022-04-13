Чоловік розповів, що Харків – це півторамільйонне місто. На жаль, його атакують з початку війни.

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Харкова фактично немає

Місцевий житель розповів, що по-суті, цього міста немає. Хоча раніше та було багато закладів освіти, парків, скверів.

Півторамільйонне місто перетворюється на руїну. Причому це все відбувається з першого дня війни, з 24 лютого,

– розповів чоловік.

Додав, що бомбардування тривають досі. Чоловік каже, що завдання було на цій війні зробити все швидко, проте так не вийшло. Тому, напевне, просто почалось тотальне знищення міста, мирних жителів та їхніх будинків.

На жаль, у Харкові зруйновано понад 1000 будинків.

"За останні 10 років Харків став кращим за Київ. Місто розбудувалось. За пів року до війни відкрився новий зоопарк. Це було місто, в якому приємно жити та відпочивати. Зараз цього міста немає, немає цих будівель", – пригадав чоловік.

Каже, що він там перед війною продавав людям квартири і люди жили, мріяли.



Харків'янин розповів про реалії війни / Скриншот з відео

Росіяни хочуть стерти місто з лиця землі

Задача напевне, – стерти місто з лиця землі. Те, що було під час Другої світової, те ж відбувається у Харкові, Маріуполі, Ізюмі,

– розповів чоловік.

Додає, що багатоповерхівки відбудувати можна, але не можна історичні споруди.

Також Юрій спростував фейки російської пропаганди, що бомбардують нібито тільки оборонні об'єкти.

"Як можна бомбардувати тільки оборонні об'єкти, якщо знесли, по-суті, дві третини Харкова. Причому постраждали спальні райони на окраєні", – пояснив чоловік.

Юрій спростовує фейк, що нібито Харків обстрілює українська армія.

"Як можна обстрілювати своїх? У нас немає, ані бандитів, ані бандерівців. У нас нормальні адекватні люди, нормальні Збройні Сили", – пригадав Юрій.

Наприкінці додав, що оці дані, що ніби ми самі себе обстрілюємо – це повний нонсенс та маячня. Натомість колись такі випадки були в Росії.

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