По тактике ХАМАС: Южная Корея допускает внезапное нападение КНДР и оккупацию приграничья

Южная Корея пристально смотрит за ситуацией в Израиле. На страну напали террористы ХАМАС. Официальный Сеул считает, что КНДР может напасть, используя их тактику.

За происходящим в Израиле следит весь мир. Лидеры ряда стран выступили с мощным заявлением. Тем временем в Южной Корее заговорили о возможном нападении КНДР.

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По состоянию на 10 октября Объединенный комитет начальников штабов доложил Комитету национальной обороны Национального собрания, что КНДР готовится к возможности внезапно ударить и оккупировать пограничные границы.

Анализируя ситуацию в Израиле, в Южной Корее заметили, что пограничная служба была фактически сразу нейтрализована. Террористы применили ракеты, а также использовали для нападения грузовики и мотоциклы.

Что происходит в Израиле

Террористы ХАМАС утром 7 октября массово атаковали Израиль ракетами. Так началось очередное обострение между ХАМАС и Израилем. С тех пор террористические атаки не утихают. Террористы ХАМАС убивают взрослых и детей. Пока известно о более тысячи погибших. Также в результате террористических действий пострадали более 3 тысяч человек.

Людей призывают оперативно реагировать на воздушные тревоги и оставаться в укрытиях. ХАМАС уже выпустил тысячу ракет.