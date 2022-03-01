В столице 1 марта, примерно в 17:11, прогремел взрыв. Россияне попали в телевышку.

Бойцы, которых Владимир Путин направил в Украину, продолжают разрушать украинские города. 1 марта враг попал в телевышку в Киеве.

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В Киеве россияне попали в телебашню

Приблизительно в 17:11 в Киеве прогремел взрыв. Россияне попали в телевышку. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.

В Госспецсвязи уточнили, что пострадала аппаратная. Временно не будет доступна трансляция каналов.

Концерн РРТ принимает меры по возобновлению вещания в регионах. В ближайшее время включат резервное вещание. Пока смотреть украинское телевидение можно на региональных Мультиплекс МХ-5.

Украинцев просят воспользоваться поиском каналов на телевизоре, чтобы получить доступ к региональным каналам.

Россияне попали в телебашню в Киеве / Фото Суспильного

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