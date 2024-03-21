По Украине распространялась воздушная тревога: прозвучали отбои

Украина начала "краснеть". Воздушные силы сообщили об угрозе ракетного обстрела.

Днем 21 марта в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены включили в 13:04, однако тревога длилась совсем недолго и уже в 13:11 сообщили об отмене угрозы.

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Тревогу объявляли только в двух областях

Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской области. Это не характерно для такой ситуации.

Мониторинговые каналы написали об угрозе баллистического вооружения.

Тревога длилась буквально несколько минут. В Воздушных силах проинформировали об отбое опасности, поэтому можно возвращаться к привычной жизни.

К слову, в ночь на 21 марта Россия массированно атаковала столицу с бомбардировщиков Ту-95. По состоянию на 12:30 известно о 14 пострадавших, среди них есть ребенок. Госпитализировали 5 человек.

Ночью 21 марта тревога продолжалась почти 3 часа