По Украине распространялась воздушная тревога: прозвучали отбои
Украина начала "краснеть". Воздушные силы сообщили об угрозе ракетного обстрела.
Днем 21 марта в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены включили в 13:04, однако тревога длилась совсем недолго и уже в 13:11 сообщили об отмене угрозы.
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Тревогу объявляли только в двух областях
Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской области. Это не характерно для такой ситуации.
Мониторинговые каналы написали об угрозе баллистического вооружения.
Тревога длилась буквально несколько минут. В Воздушных силах проинформировали об отбое опасности, поэтому можно возвращаться к привычной жизни.
К слову, в ночь на 21 марта Россия массированно атаковала столицу с бомбардировщиков Ту-95. По состоянию на 12:30 известно о 14 пострадавших, среди них есть ребенок. Госпитализировали 5 человек.
Ночью 21 марта тревога продолжалась почти 3 часа
- 21 марта утром оккупанты нанесли ракетный удар по столице. В частности, враг запустил "Кинжал". Также известно о "Искандер".
- В КМВА уточнили, что после паузы в более чем месяц враг снова ударил ракетами по Киеву. На этот раз во время атаки он запустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории России.
- Ракеты заходили с севера, основное направление удара – Киев. Все ракеты были сбиты на Киевщине. Говорится о 31 воздушной цели.