Эти истребители являются носителями гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую не могут перехватить украинские средства ПВО. Для безопасности – немедленно перейдите в укрытие.
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Что привело к опасности
Приблизительно в 11:30 20 февраля с белорусского аэродрома в Барановичах в воздух поднялся российский истребитель МиГ-31К. Об этом сообщили в местных телеграм-каналах.
Чуть позже специалисты по мониторингу вражеской авиации сообщили, что в России в воздух также взлетел истребитель МиГ-31К, являющийся носителем "Кинжалов". Заметим, что украинские средства ПВО не могут сбивать эти гиперзвуковые ракеты.
Именно поэтому воздушная тревога была объявлена по всей стране. Кстати, МиГ-31К могут сопровождать также истребители Су-30СМ.
Где объявили воздушную тревогу
По состоянию на 11:43 сирены, извещающие об опасности прозвучали в следующих областях:
- Киевской и городе Киеве;
- Житомирской,
- Винницкой,
- Черкасской,
- Одесской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Кировоградской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Донецкой,
- Харьковской,
- В Ровенской,
- Волынский,
- Львовской,
- Ивано-Франковской,
- Черновицкой,
- Закарпатской,
- Хмельницкой,
- Тернопольской.
Непрерывная воздушная тревога в Луганской области продолжается с 4 апреля 2022 года. А с 11 декабря и во временно оккупированном Крыму.
Воздушная тревога в Украине 20 февраля / Скриншот с еМапы
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Гуменюк о новой тактике российских обстрелов
- Оккупанты несколько изменили тактику массированных ракетных обстрелов. Теперь они комбинированно запускают ракеты и беспилотники.
- Об этом сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 24 Канала. По ее словам, Россия продолжает свои попытки поразить критическую инфраструктуру страны и украинские средства ПВО.
- Кроме того, враг может применить точечные удары по важным объектам. Гуменюк отметила, что готовность ракетоносителя в море и активность стратегической авиации указывают на то, что враг готовится к следующей атаке.