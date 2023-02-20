Зауважимо, що ці винищувачі є носіями гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку не можуть перехопити українські засоби ППО. Задля власної безпеки – негайно перейдіть в укриття.

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Що спричинило небезпеку

Приблизно об 11:30 20 лютого з білоруського аеродрому в Барановичах у повітря піднявся російський винищувач МіГ-31К. Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.

Трохи згодом фахівці з моніторингу ворожої авіації повідомили, що в Росії у повітря також злетів винищувач МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів". Зауважимо, що українські засоби ППО не можуть збивати ці гіперзвукові ракети.

Саме тому повітряну тривогу оголосили по всій країні. До слова, МіГ-31К можуть супроводжувати також винищувачі Су-30СМ.

Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 11:43 сирени, що сповіщають про небезпеку пролунали в таких областях:

  • Київській та місті Києві;
  • Житомирській,
  • Вінницькій,
  • Черкаській,
  • Одеській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Кіровоградській,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій,
  • Харківській,
  • У Рівненській,
  • Волинській,
  • Львівській,
  • Івано-Франківській,
  • Чернівецькій,
  • Закарпатській,
  • Хмельницькій,
  • Тернопільській.

Крім того, безперервна повітряна тривога в Луганській області триває з 4 квітня 2022 року. А з 11 грудня і в тимчасово окупованому Криму.

Повітряна тривога в Україні 20 лютого / Скриншот з єМапи

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Гуменюк про нову тактику російських обстрілів

  • Окупанти дещо змінили тактику масованих ракетних обстрілів. Відтепер вони комбіновано запускають ракети та безпілотники.
  • Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк 24 Каналу. За її словами, наразі Росія продовжує свої намагання уразити критичну інфраструктуру країни та українські засоби ППО.
  • Крім того, ворог може застосувати точкові удари по важливих об'єктах. Гуменюк зазначила, що готовність ракетоносія у морі й активність стратегічної авіації вказують на те, що ворог готується до наступної атаки.