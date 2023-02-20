Зауважимо, що ці винищувачі є носіями гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку не можуть перехопити українські засоби ППО. Задля власної безпеки – негайно перейдіть в укриття.
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Що спричинило небезпеку
Приблизно об 11:30 20 лютого з білоруського аеродрому в Барановичах у повітря піднявся російський винищувач МіГ-31К. Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.
Трохи згодом фахівці з моніторингу ворожої авіації повідомили, що в Росії у повітря також злетів винищувач МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів". Зауважимо, що українські засоби ППО не можуть збивати ці гіперзвукові ракети.
Саме тому повітряну тривогу оголосили по всій країні. До слова, МіГ-31К можуть супроводжувати також винищувачі Су-30СМ.
Де оголосили повітряну тривогу
Станом на 11:43 сирени, що сповіщають про небезпеку пролунали в таких областях:
- Київській та місті Києві;
- Житомирській,
- Вінницькій,
- Черкаській,
- Одеській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Кіровоградській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Донецькій,
- Харківській,
- У Рівненській,
- Волинській,
- Львівській,
- Івано-Франківській,
- Чернівецькій,
- Закарпатській,
- Хмельницькій,
- Тернопільській.
Крім того, безперервна повітряна тривога в Луганській області триває з 4 квітня 2022 року. А з 11 грудня і в тимчасово окупованому Криму.
Повітряна тривога в Україні 20 лютого / Скриншот з єМапи
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Гуменюк про нову тактику російських обстрілів
- Окупанти дещо змінили тактику масованих ракетних обстрілів. Відтепер вони комбіновано запускають ракети та безпілотники.
- Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк 24 Каналу. За її словами, наразі Росія продовжує свої намагання уразити критичну інфраструктуру країни та українські засоби ППО.
- Крім того, ворог може застосувати точкові удари по важливих об'єктах. Гуменюк зазначила, що готовність ракетоносія у морі й активність стратегічної авіації вказують на те, що ворог готується до наступної атаки.