Зауважимо, що ці винищувачі є носіями гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку не можуть перехопити українські засоби ППО. Задля власної безпеки – негайно перейдіть в укриття.

Читайте також Західні системи ППО й "довга рука": у Повітряних силах ЗСУ розповіли, як знищувати ворожі ракети

Що спричинило небезпеку

Приблизно об 11:30 20 лютого з білоруського аеродрому в Барановичах у повітря піднявся російський винищувач МіГ-31К. Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.

Трохи згодом фахівці з моніторингу ворожої авіації повідомили, що в Росії у повітря також злетів винищувач МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів". Зауважимо, що українські засоби ППО не можуть збивати ці гіперзвукові ракети.

Саме тому повітряну тривогу оголосили по всій країні. До слова, МіГ-31К можуть супроводжувати також винищувачі Су-30СМ.

Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 11:43 сирени, що сповіщають про небезпеку пролунали в таких областях:

Київській та місті Києві;

Житомирській,

Вінницькій,

Черкаській,

Одеській,

Миколаївській,

Херсонській,

Кіровоградській,

Чернігівській,

Сумській,

Полтавській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Донецькій,

Харківській,

У Рівненській,

Волинській,

Львівській,

Івано-Франківській,

Чернівецькій,

Закарпатській,

Хмельницькій,

Тернопільській.

Крім того, безперервна повітряна тривога в Луганській області триває з 4 квітня 2022 року. А з 11 грудня і в тимчасово окупованому Криму.

Повітряна тривога в Україні 20 лютого / Скриншот з єМапи

Зверніть увагу Навантаження на ППО: у Повітряних силах прокоментували використання повітряних куль

Гуменюк про нову тактику російських обстрілів