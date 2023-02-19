Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що аеростат – це потужний літальний апарат, який живиться пальним і може коригуватися в польоті. Це може бути і звичайна накачана газом повітряна куля, яку можуть запустити навіть діти у дворі.

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Він пригадав, що ЗСУ з 2014 року також запускали такі кулі з українським прапором чи сотні жовто-блакитних куль на окуповану територію Донецької і Луганської областей на День Незалежності та День Державного прапора.

"Окупанти намагалися їх збивати, стріляли з чого тільки можна. Але влучити в них не так просто, адже вони дуже високо летіли", – зазначив речник.

На появу повітряної кулі треба реагувати

Він наголосив, що така приблизно ситуація з кулями, які запускає на територію України ворог. Така куля може бути діаметром приблизно 1,5 метра. До неї прив'язується неважкий відбивач, зроблений з легкого металу або з фанери, що обклеєна фольгою. Вона здіймається в небо, радар на неї світить, радіолокаційний сигнал відбивається від відбивача і вона фіксується на наших командних пунктах, як повітряна ціль.

На неї потрібно реагувати і стежити за нею. Вона рухається в повітряному потоці. Вітер сприяє ворогу, рухаючи кулю з Півночі на Південь чи зі Сходу на Захід. У такий спосіб окупанти насичують небо повітряними кулями,

– пояснив він.

За його словами, вище військове керівництво України розв'язує питання, що з цими кулями робити: збивати їх чи давати далі пролетіти.

"Якщо вона буде летіти на відстані 1 – 2 кілометри, то її можна збити зенітними гарматами чи стрілецькою зброєю. Якщо ж на більшій відстані, то збивати кулю ракетами – дуже дорого", – вважає Ігнат.

Юрій Ігнат про те, як реагувати на появу ворожих повітряних куль: дивіться відео

Може поруч летіти ударний дрон

За його словами, це є навантаження на нашу систему протиповітряної оборони, тому що поміж тими кулями може бути безпілотник, який проводить розвідку, а може десь поруч летіти, наприклад, ударний дрон.

Все залежить від людей, які працюють на місцях, а вони досвідчені, навчені і можуть відрізнити кулю від ворожого БпЛА,

– зазначив він.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ звернув увагу, що, коли з'являються в небі такі кулі, по регіонах можуть лунати повітряні тривоги. На сьогодні, якщо в одній з областей вона вмикається, хоча в областях навколо – ні, можлива поява і такого об'єкта.

"Можливо по ньому буде вестися бойова робота, тому потрібно реагувати відповідно на сигнали повітряної тривоги", – зауважив Юрій Ігнат.

Що відомо про повітряні кулі, яку запускають окупанти