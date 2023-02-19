Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що аеростат – це потужний літальний апарат, який живиться пальним і може коригуватися в польоті. Це може бути і звичайна накачана газом повітряна куля, яку можуть запустити навіть діти у дворі.
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Він пригадав, що ЗСУ з 2014 року також запускали такі кулі з українським прапором чи сотні жовто-блакитних куль на окуповану територію Донецької і Луганської областей на День Незалежності та День Державного прапора.
"Окупанти намагалися їх збивати, стріляли з чого тільки можна. Але влучити в них не так просто, адже вони дуже високо летіли", – зазначив речник.
На появу повітряної кулі треба реагувати
Він наголосив, що така приблизно ситуація з кулями, які запускає на територію України ворог. Така куля може бути діаметром приблизно 1,5 метра. До неї прив'язується неважкий відбивач, зроблений з легкого металу або з фанери, що обклеєна фольгою. Вона здіймається в небо, радар на неї світить, радіолокаційний сигнал відбивається від відбивача і вона фіксується на наших командних пунктах, як повітряна ціль.
На неї потрібно реагувати і стежити за нею. Вона рухається в повітряному потоці. Вітер сприяє ворогу, рухаючи кулю з Півночі на Південь чи зі Сходу на Захід. У такий спосіб окупанти насичують небо повітряними кулями,
– пояснив він.
За його словами, вище військове керівництво України розв'язує питання, що з цими кулями робити: збивати їх чи давати далі пролетіти.
"Якщо вона буде летіти на відстані 1 – 2 кілометри, то її можна збити зенітними гарматами чи стрілецькою зброєю. Якщо ж на більшій відстані, то збивати кулю ракетами – дуже дорого", – вважає Ігнат.
Юрій Ігнат про те, як реагувати на появу ворожих повітряних куль: дивіться відео
Може поруч летіти ударний дрон
За його словами, це є навантаження на нашу систему протиповітряної оборони, тому що поміж тими кулями може бути безпілотник, який проводить розвідку, а може десь поруч летіти, наприклад, ударний дрон.
Все залежить від людей, які працюють на місцях, а вони досвідчені, навчені і можуть відрізнити кулю від ворожого БпЛА,
– зазначив він.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ звернув увагу, що, коли з'являються в небі такі кулі, по регіонах можуть лунати повітряні тривоги. На сьогодні, якщо в одній з областей вона вмикається, хоча в областях навколо – ні, можлива поява і такого об'єкта.
"Можливо по ньому буде вестися бойова робота, тому потрібно реагувати відповідно на сигнали повітряної тривоги", – зауважив Юрій Ігнат.
Що відомо про повітряні кулі, яку запускають окупанти
- Полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що запуск Росії територію України повітряних куль зі своєрідними світловідбивачами може стати сигналом про ймовірність здійснення ворогом чергової атаки безпілотниками чи ракетами.
- Британська розвідка заявила, що, застосування Росією нової тактики, в межах якої запускає повітряні кулі в небо України, пов'язано, серед іншого, з метою Кремля зібрати дані про українську ППО.
- Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому деякі повітряні кулі окупантів долетіли до Київщини. Він зазначив, що не можна сказати, що кулі, які з'явилися над Києвом, пропустили. Вони долетіли лише через те, що є тихохідними та малопомітними, а вже тут ППО змогла їх виявити.