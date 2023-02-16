Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор. За його словами, це може стати сигналом про ймовірність здійснення ворогом чергової атаки безпілотниками чи ракетами.

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Як працюють повітряні кулі

Роман Світан пояснив, що така повітряна куля несе на собі відбивач або його елементи. Вони "засвічують" точку цілі на екрані будь-якого радіолокатора, який сканує небо, тому українські захисники мають реагувати на такі цілі миттєво.

Доводиться переводити в пасивний режим наші локатори зенітно-ракетних комплексів. Їх відразу змальовують російські безпілотники, які йдуть одразу за цими кулями,

– наголосив він.

Також Світан додав, що підняті у повітря російські літаки А-50 дальньої радіолокаційної розвідки можуть бачити на глибину 600 кілометрів увімкнення певних систем ППО.

Це означає, що у такий спосіб окупанти розвідують орієнтовне місце розташування українських систем та вираховують алгоритм їхнього запуску.

"Бо після кожного запуску ми переміщуємо наші локаційні станції для того, щоб противник не зміг їх знищити", – зосередив увагу військовий експерт.

Ворог використовує запуск таких повітряних куль в основному для розвідувальних цілей.

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Чого слід очікувати від росіян

Роман Світан розповів, що скоріше за все це вже йде підготовка до ракетної атаки.

"Вони шукають для себе розуміння алгоритмів реакції на такого виду подразника: будемо чи не будемо їх збивати ракетами", – наголосив він.

За його словами, від того, як українська сторона буде реагувати на такі цілі, росіяни вираховуватимуть орієнтовну кількість ракет, яка потрібна для виснаження нашої системи ППО.

Найближчим часом можуть підготувати таку масову атаку куль, безпілотників Shahed, крилатих ракет і авіації на лінії фронту,

– повідомив він.

Світан запевнив, що ЗСУ готуються до таких дій противника. Зокрема, українські захисники розширюють систему ППО, мають необхідні зенітно-ракетні комплекси та достатню кількість ракет завдяки західним партнерам.

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