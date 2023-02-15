Київська міська військова адміністрація повідомила, що над Києвом збили 6 повітряних куль. Їх вороги використовують, щоб виснажити нашу ППО.

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Що відомо про повітряні кулі над Києвом

У місцевих телеграм-каналах почали поширювати фото повітряних куль, які росіяни запустили над Київською областю та безпосередньо столицею України.

Станом на 19:30 15 лютого офіційних підтверджень чи спростувань інформації щодо правдивості зображень немає.



Як могла виглядати збита куля / Фото з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"



Як могла виглядати куля, яку запустили росіяни по Україні / Фото з телеграм-каналів

Військовий експерт Петро Черник у коментарі 24 Каналу розповів, що наразі дуже мало інформації щодо цих російських куль.

На те, щоб вивчити цю тему та достеменність фото, потрібен час. За словами експерта, реальних фактів щодо ворожих куль дуже мало.

Що відомо про кулі, які Росія запускає по Україні