Киевская городская военная администрация сообщила, что над Киевом сбили 6 воздушных шаров. Их враги используют, чтобы истощить нашу ПВО.
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Что известно о воздушных шарах над Киевом
В местных телеграм-каналах начали распространять фото воздушных шаров, запущенных россиянами над Киевской областью и непосредственно столицей Украины.
По состоянию на 19:30, 15 февраля официальных подтверждений или опровержений информации о правдивости изображений нет.
Как мог выглядеть сбитый шар / Фото из телеграм-канала "Оперативный ВСУ"
Как мог выглядеть шар, который запустили россияне по Украине / Фото из телеграм-каналов
Военный эксперт Петр Черник в комментарии 24 Каналу рассказал, что пока очень мало информации об этих российских шарах.
На то, чтобы изучить эту тему и подлинность фото, нужно время. По словам эксперта, реальных фактов касательно вражеских шаров очень мало.
Что известно о шарах, которые Россия запускает по Украине
- Еще 12 февраля Воздушные силы ВСУ заявили, что Россия могла запускать по территории Украины воздушные шары. По словам Игната, сделали это все оккупанты для того, чтобы запутать военных Украины.
- Уже 14 и 15 февраля спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия запускает по Украине шары с отражателями. Делают это ради того, чтобы отвлекать внимание нашей ПВО.
- Однако Юрий Игнат заверил, что нет причин для беспокойства, ведь шары не представляют опасности. Однако эти вещи нужно контролировать, потому что между ними может быть что-то серьезное.