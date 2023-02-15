Киевская городская военная администрация сообщила, что над Киевом сбили 6 воздушных шаров. Их враги используют, чтобы истощить нашу ПВО.

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Что известно о воздушных шарах над Киевом

В местных телеграм-каналах начали распространять фото воздушных шаров, запущенных россиянами над Киевской областью и непосредственно столицей Украины.

По состоянию на 19:30, 15 февраля официальных подтверждений или опровержений информации о правдивости изображений нет.



Как мог выглядеть сбитый шар / Фото из телеграм-канала "Оперативный ВСУ"



Как мог выглядеть шар, который запустили россияне по Украине / Фото из телеграм-каналов

Военный эксперт Петр Черник в комментарии 24 Каналу рассказал, что пока очень мало информации об этих российских шарах.

На то, чтобы изучить эту тему и подлинность фото, нужно время. По словам эксперта, реальных фактов касательно вражеских шаров очень мало.

Что известно о шарах, которые Россия запускает по Украине