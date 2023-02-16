Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор. По его словам, это может стать сигналом о вероятности осуществление врагом очередной атаки беспилотниками или ракетами.

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Как работают воздушные шары

Роман Свитан объяснил, что такой воздушный шар несет на себе отражатель или его элементы. Они "засвечивают" точку цели на экране любого радиолокатора, сканирующего небо, поэтому украинские защитники должны реагировать на такие цели мгновенно.

Приходится переводить в пассивный режим наши локаторы зенитно-ракетных комплексов. Их сразу изображают российские беспилотники, идущие сразу с этими шарами,

– подчеркнул он.

Также Свитан добавил, что поднятые в атмосферу российские самолеты А-50 дальней радиолокационной разведки могут видеть на глубину 600 километров включение определенных систем ПВО.

Это означает, что таким образом оккупанты разведывают ориентировочное местоположение украинских систем и вычисляют алгоритм их запуска.

"Ибо после каждого запуска мы перемещаем наши локационные станции для того, чтобы противник не смог их уничтожить", – обратил внимание военный эксперт.

Враг использует запуск таких воздушных шаров в основном для разведывательных целей.

Роман Свитан рассказал, чего следует ожидать после запуска россиянами воздушных шаров: смотрите видео

Чего следует ожидать от россиян

Роман Свитан рассказал, что, скорее всего, это уже идет подготовка к ракетной атаке.

"Они ищут для себя понимание алгоритмов реакции на такого вида раздражителя: будем или не будем их сбивать ракетами", – подчеркнул он.

По его словам, от того, как украинская сторона будет реагировать на такие цели, россияне будут вычислять ориентировочное количество ракет, необходимое для истощения нашей системы ПВО.

В ближайшее время могут подготовить такую массовую атаку шаров, беспилотников Shahed, крылатых ракет и авиации на линии фронта,

– сообщил он.

Свитан заверил, что ВСУ готовятся к таким действиям противника. В частности, украинские защитники расширяют систему ПВО, имеют необходимые зенитно-ракетные комплексы и достаточное количество ракет благодаря западным партнерам.

Что известно о шарах, которые Россия запускает по Украине