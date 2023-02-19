Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что аэростат – это мощный летательный аппарат, который питается горючим и может корректироваться в полете. Это может быть и обычный воздушный шар, накаченный газом, который могут запустить даже дети во дворе.

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Он напомнил, что ВСУ с 2014 года также запускали такие шары с украинским флагом или сотни желто-голубых шаров на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей в День Независимости и День Государственного флага.

"Оккупанты пытались их сбивать, стреляли из чего только можно. Но попасть в них не так просто, ведь они очень высоко летели", - отметил спикер.

На появление воздушного шара нужно реагировать

Он подчеркнул, что такова примерно ситуация с шарами, которые запускает на территорию Украины враг. Такой шар может быть диаметром примерно 1,5 метра. К нему привязывается нетяжелый отражатель, сделанный из легкого металла или из фанеры, оклеенной фольгой. Он поднимается в небо, радар на него светит, радиолокационный сигнал отражается от отражателя и он фиксируется на наших командных пунктах как воздушная цель.

На него нужно реагировать и следить за ним. Он двигается в воздушном потоке. Ветер способствует врагу, двигая шар с Севера на Юг или с Востока на Запад. Таким образом оккупанты насыщают небо воздушными шарами,

– объяснил он.

По его словам, высшее военное руководство Украины решает вопрос, что с этими шарами делать: сбивать их или давать дальше пролететь.

"Если он будет лететь на расстоянии 1 – 2 километра, то его можно сбить зенитными снарядами или стрелковым оружием. Если же на большем расстоянии, то сбивать шар ракетами – очень дорого", – считает Игнат.

Юрий Игнат о том, как реагировать на появление вражеских воздушных шаров: смотрите видео

Может рядом лететь ударный дрон

По его словам, это нагрузка на нашу систему противовоздушной обороны, потому что между этими шарами может быть беспилотник, который проводит разведку, а может где-то рядом лететь, например, ударный дрон.

Все зависит от людей, работающих на местах, а они опытные, обученные и могут отличить шар от вражеского БпЛА,

– отметил он.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ обратил внимание, что, когда появляются в небе такие шары, по регионам могут раздаваться воздушные тревоги. Сегодня, если в одной из областей она включается, хотя в областях вокруг – нет, возможно появление и такого объекта.

"Возможно, по нему будет вестись боевая работа, поэтому нужно реагировать соответственно на сигналы воздушной тревоги", - отметил Юрий Игнат.

Что известно о воздушных шарах, которые запускают оккупанты