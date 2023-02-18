Кроме того, украинские защитники сразу начали сбивать российские зонды. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Как российские зонды смогли долететь до Киева

Чтобы понять, почему некоторые воздушные шары долетели до Киевщины, нужно разобраться как они работают. Дело в том, что российские шары летят на небольшой высоте, поскольку враг надул их так, чтобы они не поднимались выше 500 метров.

Кроме того, на траекторию полета шара влияет давление и температура воздуха. Так, на определенных участках они могут подниматься или опускаться. То есть где-то в долине, где их еще подгоняет ветер, шары могут спокойно лететь и противовоздушная оборона не будет видеть их.

В то же время радиолокационные станции реагируют на угловые отражатели, которые оккупанты прицепили на воздушные шары. Однако только в том случае, если они попадают в зону видимости радара. Именно поэтому некоторые из них были сбиты на входе в Украину, некоторые на территории государства, а какие-то мы увидели над Киевской областью.

Нельзя сказать, что появившиеся над Киевом шары пропустили. Они долетели только потому, что являются тихоходными и малозаметными, а уже там ПВО смогла их обнаружить,

– заметил военный эксперт.

Кроме того, он добавил, что, возможно, таков был план Генштаба ВСУ. Так, военным могло быть необходимо сначала пропустить воздушные шары в определенных районах, а затем сбить.

Жданов объяснил, как российские воздушные шары долетели до Киева: смотрите видео

"Военные видят общую ситуацию и, возможно, радиолокационные станции где-то не включались из-за понимания, что кроме металлического углового отражателя на этом шаре ничего нет. Это обычный зонд, на который вместо пластиковой коробки, определяющей метеоусловия, прицепили угловой отражатель", – предположил военный эксперт.

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