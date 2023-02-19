Разведчики отметили, что 12 февраля 2023 года Воздушные силы ВСУ сообщили об обнаружении воздушных шаров над восточной частью Днепропетровщины, уже 15 февраля – пули были над Киевом.

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Что известно о российских воздушных шарах

Британская разведка написала, что над столицей Украины зафиксировали несколько шаров с установленными под ними радиолокационными отражателями. По данным украинских чиновников, удалось сбить по меньшей мере шесть из них.

По всей вероятности, что воздушные шары были российскими. Они, вероятно, представляют новую тактику России по сбору информации об украинских системах противовоздушной обороны и хотят заставить украинцев тратить ценные запасы ракет "земля-воздух" и боеприпасов,

– заявили в разведке Британии.

Там также напомнили, что воздушное пространство Молдовы 14 февраля пришлось закрывать на несколько часов из-за появления там шара.

"Есть реальная вероятность, что это был российский воздушный шар, вылетевший из воздушного пространства Украины", – сообщили британские разведчики.

Для чего Россия использует шары