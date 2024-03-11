По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу: существовала угроза атаки "Кинжалами"

Российские военные вечером 11 марта поднимали в небо МиГ-31К. Поэтому по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Воздушные тревоги начали распространяться по Украине около 18:55. И через мгновение стало известно, что связано это со взлетом ракетоносителя аэробаллистических ракет "Кинжал" МиГ-31К. А уже около 19:13 по всей Украине объявили отбой угрозы вероятной атаки "Кинжалами". Напоминаем о важности пребывания в укрытиях до тех пор, пока не будет отбоя.

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Существует угроза атаки "Кинжалами"

В 18:56 Воздушные силы отметили, что по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Связана она со взлетом МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области России. Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Как отмечают мониторинговые каналы, сейчас в небо подняли один ракетоноситель аэробаллистических ракет типа "Кинжал". Подчеркиваем, что ракеты за считанные минуты долетают до любого уголка Украины. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, – находиться в укрытиях.

В 19:07 мониторинговые каналы начали сообщать, что враг поднял в небо еще один ракетоноситель "Кинжалов". Воздушная тревога на данный момент все еще звучит по всей Украине.

Обратим внимание, что у Украины есть возможность сбивать "Кинжалы", но это все еще чрезвычайно сложно делать. Как отметил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, с начала полномасштабного вторжения до 7 января враг запустил 63 аэробаллистические ракеты "Кинжал". 25 из них удалось сбить нашим защитникам неба.

Имеем 63 запущенных "Кинжалов" с начала полномасштабного вторжения, 25 уничтожено. С весны прошлого года мы получили Patriot – и возможность уничтожать аэробаллистические ракеты,

– отметил Игнат.

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