По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу: существовала угроза атаки "Кинжалами"
Российские военные вечером 11 марта поднимали в небо МиГ-31К. Поэтому по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.
Воздушные тревоги начали распространяться по Украине около 18:55. И через мгновение стало известно, что связано это со взлетом ракетоносителя аэробаллистических ракет "Кинжал" МиГ-31К. А уже около 19:13 по всей Украине объявили отбой угрозы вероятной атаки "Кинжалами". Напоминаем о важности пребывания в укрытиях до тех пор, пока не будет отбоя.
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Существует угроза атаки "Кинжалами"
В 18:56 Воздушные силы отметили, что по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Связана она со взлетом МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области России. Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Как отмечают мониторинговые каналы, сейчас в небо подняли один ракетоноситель аэробаллистических ракет типа "Кинжал". Подчеркиваем, что ракеты за считанные минуты долетают до любого уголка Украины. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, – находиться в укрытиях.
В 19:07 мониторинговые каналы начали сообщать, что враг поднял в небо еще один ракетоноситель "Кинжалов". Воздушная тревога на данный момент все еще звучит по всей Украине.
Обратим внимание, что у Украины есть возможность сбивать "Кинжалы", но это все еще чрезвычайно сложно делать. Как отметил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, с начала полномасштабного вторжения до 7 января враг запустил 63 аэробаллистические ракеты "Кинжал". 25 из них удалось сбить нашим защитникам неба.
Имеем 63 запущенных "Кинжалов" с начала полномасштабного вторжения, 25 уничтожено. С весны прошлого года мы получили Patriot – и возможность уничтожать аэробаллистические ракеты,
– отметил Игнат.
Накануне Россия массированно атаковала "Шахедами"
- В ночь на 10 марта российские военные совершили массированную атаку дронами-камикадзе. Известно, что той ночью оккупанты запустили 39 "Шахедов" с мыса Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарска в России. Также нанесли удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской и Донецкой области.
- По результатам боевой работы удалось сбить 35 "Шахедов". Результативно свою работу защитники неба выполнили в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.
- В Воздушных силах ВСУ отметили, что большинство целей удалось уничтожить силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Кроме того, чтобы отразить воздушное нападение, привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и средства РЭБ.