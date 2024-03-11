Оккупанты в очередной раз наносят ракетные удары по украинским городам. Под вражеским огнем оказалось Запорожье.

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Чем ударил противник по городу

Около 12:24 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Затем Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для нескольких регионов с южного и северо-восточного направлений. Военные предупредили о риске использования врагом баллистики.

Уже в 12:29 в Запорожье прогремели первые взрывы. А в 12:34 в городе слышали повторные взрывы.

В 12:47 Иван Федоров, глава Запорожской ОВА, сообщил, что только россияне нанесли два удара по Запорожскому району. Взрывы были слышны и в самом Запорожье. Есть ли пострадавшие и разрушения неизвестно.

Обратите внимание! В 13:08 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения по областям. Сохраняется угроза применения авиационных средств поражения вражеской тактической авиацией для Харьковской и Донецкой областей.

Где существует угроза баллистических ударов / Фото alerts.in.ua

Россияне обстреляли Харьков

Кроме Запорожья, взрывы также прогремели в Харькове. Позже в МВД сообщили, что оккупационные войска нанесли два удара по окрестностям Дергачей Харьковской области.

Информацию о раненых и разрушениях выясняют.

Ночная дроновая атака: что известно

Ночью против 11 марта Россия снова запустила по Украине "Шахеды" из акватории Черного моря. Взрывы были слышны в Харькове и Одессе. Об отбое тревоги сообщили примерно в 4 утра.

Украинские военные рассказали, что противник использовал для атаки 25 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось сбить 15 из них. В частности, большинство было уничтожено над Одесской областью. Речь идет о 10 "Шахедах".

К сожалению, не обошлось без попаданий. В частности, в Одесском районе был поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания. Кроме того, в частных домах выбило окна, обломки разрушили хозяйственные постройки. Предварительно среди людей никто не пострадал.

"Прилет" произошел и в Харькове. Там было по меньшей мере три попадания в Слободском районе. Это жилой район с плотной застройкой. Впрочем, к счастью, прямых ударов по домам удалось избежать. Все попадания пришлись в землю перед многоэтажками.

В трех домах вылетели окна. Пострадавших и жертв нет. На месте событий чрезвычайники зафиксировали обломки "Гераней", которыми оккупанты атаковали город. На этих дронах были наклейки "смайликов".