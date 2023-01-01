Во время воздушной тревоги в Украине раздавались взрывы: что известно о последствиях

В новогоднюю ночь на всей территории Украины прозвучали воздушные тревоги. Во время них стало известно о взрывах в ряде областей. Рассказываем о последствиях.

Российские военные продолжают терроризировать украинцев. О возможной угрозе с неба предупредили в новогоднюю ночь. Рассказываем, что происходило во время воздушной тревоги.

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Существовала угроза ракетного удара

Воздушная тревога на территории Украины начала распространяться около 22:00. Тогда стало известно о запусках дронов на Юге. Но уже в полночь карта "покраснела". Стало известно о возможном запуске ракет.

В 00:43 телеграм-канал monitor сообщил, что россияне в воздух подняли несколько самолетов стратегической авиации Ту-95, Ту-160 и Ту-22м3. Пока неизвестно, совершили ли оккупанты запуски ракет. Не исключено, что это могло произойти в режиме радиомолчания без предоставления команд.

В Киевской области работает ПВО

Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба. Он призвал жителей области находиться в безопасных местах.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов добавил, что существует серьезная угроза как ракетного удара, так и атаки дронами.

О звуках взрывов в столице сообщает мэр города Виталий Кличко. Он также отметил, что работает ПВО.

Вскоре в КМВА отметили, что оккупанты осуществляют ракетную атаку по столице. По предварительной информации, обломок уничтоженной ракеты попал в автомобиль в Шевченковском районе Киева.

Кличко в 01:09 уточнил, что взрывы раздавались в Голосеевском и Шевченковском районах. Что касается обломка ракеты, то он упал на капот автомобиля. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.



Обломок российской ракеты упал на капот автомобиля / Фото с телеграма Кличко

В 01:28 глава Макаровского поселкового совета Вадим Токарь отметил, что на Макаровщине работает ПВО.

Херсон остался без света

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич. Он отметил, что российские оккупанты решили в новогоднюю ночь лишить Херсон и населенные пункты рядом света.

Россияне попали в объект критической инфраструктуры. Без электроснабжения – центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села,

– отметил он.

Янушевич добавил, что в ближайшее время ремонтными работами займутся энергетика. Они сделают все возможное, чтобы вернуть жителям области свет.

Также около 1:05 местные СМИ сообщили о повторных взрывах в Херсоне. Доподлинно неизвестно, что послужило их причиной.

Где еще звучали взрывы

По данным monitor, взрывы прогремели также на Житомирщине. Соответствующая информация поступила в 1:17.